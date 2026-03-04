Развръзка след скандала в Миконос: Хари Магуайър с условна присъда и битка за чисто име

Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда от гръцки съд за инцидент в Миконос през август 2020 г. Централният защитник на Манчестър Юнайтед беше обвинен в нанасяне на лека телесна повреда, съпротива при арест и опит за подкуп и беше признат за виновен по всичките три обвинения.

Магуайър признат за виновен по всички обвивения

15-месечната условна присъда на Магуайър е намалена по продължителност и тежест от първоначалните 21 месеца, но въпреки това това е второ осъждане за повдигнатите срещу него обвинения. Магуайър беше арестуван след сбиване, в което беше замесен семейството му, пред бар през август 2020 г.

Той беше осъден за нападение и опит за подкуп на полицейски служители през 2020 г., но по обжалване беше разрешено повторно разглеждане на делото и присъдата му беше „анулирана“ в съответствие с гръцкото законодателство.

Повторното разглеждане на делото му беше отлагано четири пъти, като последният неуспешен опит беше през октомври 2025 г. поради „непревеждането на съдебните документи на английски език“.

Към първоначалната му присъда беше наложена глоба, но тя вече е отменена. Магуайър също така е отказал няколко възможности да уреди случая с финансово предложение, защото е решен да изчисти името си по законен път.

Адвокатите на Магуайър ще обжалват пред Върховния съд на Гърция в опит да защитят името му. Магуайър винаги е отричал категорично всякакво нарушение, а неговите представители са изразили частно резерви по отношение на воденето на делото срещу него.

Гръцкият прокурор по делото за осъждането на Магуайър категорично отрича да е имало корупция в процеса. Магуайър не е участвал в последния съдебен процес и се е подготвял за мача от Висшата лига в сряда вечер срещу Нюкасъл.