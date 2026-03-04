Евролигата се завръща в София: Апоел Тел Авив се изправя срещу Везенков в столицата

Израелският Апоел Тел Авив ще играе домакинските си срещи от Евролигата на българска земя. Това беше официално потвърдено, а решението е част от мерките заради продължаващата военна обстановка в региона. Мачовете ще се играят в столичната "Арена 8888 София".

Апоел Тел Авив приема своите домакинства в София

Ръководството на турнира съобщи, че са избрали и одобрили алтернативни зали за домакинствата на израелските клубове:

„Евролигата одобри алтернативни места за провеждане на оставащите домакински мачове от редовния сезон 2025/2026, както и срещите от турнира Еврокъп на израелските отбори Апоел Тел Авив, Макаби Тел Авив, Апоел Йерусалим и Дубай Баскетбол, в съответствие с настоящата ситуация в региона“, се казва в официалното съобщение.

Според това решение Апоел Тел Авив ще приема домакинствата си в София. Те вече използваха столичната арена за приемане на своите домакинства до декември. Сега родната публика ще може да наблюдава на живо Александър Везенков, когато гостува с Олимпиакос на 9-ти април.

Другият израелски тим в Евролигата – Макаби Тел Авив – ще играе домакинствата си в съседна Сърбия, в зала "Александър Николич" в столицата. За Дубай Баскетбол е отредена "Зетра Арена" в Сараево, а тимът на Апоел Йерусалим ще участва в Еврокъп, приемайки домакинства в зала "Ранко Жеравица" в Белград.

„Евролигата ще продължи да следи внимателно развитието на ситуацията, като поддържа постоянна комуникация с всички заинтересовани страни. При евентуална промяна на обстоятелствата ще бъдат обявени нови решения“, добавиха от организацията.

Очаква се през следващите дни да бъде публикувана допълнителна информация за това къде и кога могат да се преместят и пренасрочат отложените мачове.

