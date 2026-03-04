Колоритна участничка в "Ергенът" се готви за сватба (СНИМКА)

Най-красивите истории започват не пред камера, а далеч от светлините на прожекторите. След участието си в първия сезон на "Ергенът", една от най-приказливите и колоритни риалити героини - Венета Костова, обяви, че съвсем скоро ще вдигне сватба. Зрителите познават блондинката от първото издание на романтичното шоу, където привлече вниманието със смелите си и забавни изказвания. Днес тя е по-щастлива от всякога с новия си партньор, който според информация от различни източници, е изпълнителен директор на технологична компания.

Истинската любов съществува

Самата Венета сподели вълнуващата новина с емоционален текст в социалните мрежи, с който допълни една от последните си снимки, на които позира в компанията на любимия си. Тя уточни, че вече официално двамата са заявили дата за сключване на граждански брак.

Още: Ергените посрещнаха неочаквани нови "изкусителки" (СНИМКА)

"Дългоочакван момент, изпълнен с вълнение, трепет и благодарност. Сърцето ми биеше силно през целия ден. Осем часа, в които усещах как мечтите ни започват да се превръщат в реалност. Нямах търпение да споделя тази радостна новина с най-близките си хора – онези трима приятели, които са били до мен през всичко.", пише Венета за емоциите си.

"Аз съм щастлива. Истински щастлива. И тепърва ще споделям с вас още красиви моменти, снимки и емоции", подчерта тя в публикацията си, убедена, че истинската любов съществува.

А тя изисква търпение, време, смелост и вяра.

Още: Дениз от "Ергенът" разпали мрежата със СНИМКИ от тайна сватба в Тайланд