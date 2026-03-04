Родриго е аут, а шансовете на Неймар за участие на Световното стават все по-реални

Контузията на Родриго може да отвори вратата на Неймар към Мондиал 2026 с екипа на Бразилия. Според информация на UOL Esporte, селекционерът Карло Анчелоти обмисля сериозно включването на опитния нападател в националния тим за контролите срещу Франция и Хърватия. Родриго получи тежка травма – разкъсване на предна кръстна връзка, която го лишава от участие на Световното първенство . Това оставя дупка в офанзивната линия на "селесао" и увеличава шансовете на Неймар да се завърне в състава.

Шансовете на Неймар за участие на Световното се увеличават

Очаква се Анчелоти да обяви официалния списък на 16 март. Дотогава Неймар ще има възможност да играе още два мача с екипа на Сантос - срещу Мирасол и Коринтианс. Добрата форма и стабилното представяне в тези срещи могат да му донесат дългоочакваното повикване.

Още: Неймар със силна заявка за участие в Мондиал 2026

В допълнение, възстановяването на младия талант на Челси Естевао все още не е напълно завършено, което увеличава вероятността Анчелоти да разчита на по-опитен нападател като Неймар.

До момента честите контузии бяха основният аргумент на Анчелоти да не включва 34-годишния бразилец в националния тим. Последното му участие със "селесао" бе на 17 октомври 2023 г., но сега звездата може да се завърне, за да допринесе на предни позиции. За Неймар това би бил шанс да добави още едно световно първенство към впечатляващата си кариера и да остави още по-силна следа в историята на бразилския футбол.

Още: Неймар избра новия си отбор: ще се бори за място на Мондиал 2026