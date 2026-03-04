Призив: Не плащайте на измамници, лошо ЦКР не може да бъде заличено

Измамници обещават, че срещу заплащане могат да "изтрият" лошата кредитна история в Централния кредитен регистър. За това сигнализира финансовият експерт и кредитен консултант Маринела Стаменова.

В свой пост във Фейсбук тя призова българите да не се подвеждат по обещания за изтриване на лошо ЦКР, защото това е невъзможно.

Заличаването е невъзможно

Още: Лихвите по кредити след еврото: Актуални данни на БНБ

"Никой не може да заличи лошо ЦКР. Няма "вътрешен човек" в банка, който да изтрие историята ви. Няма легитимен кредитен консултант, който да иска предварително пари за "гарантирано одобрение"", коментира експертът.

Тя разяснава, че Централният кредитен регистър (ЦКР) е официална система и данните там се коригират само при реално погасяване, предоговаряне или след изтичане на законовите срокове. "Всичко останало е измама", категорична е тя.

Стаменова описва класическата схема на измамниците.

"Обещават ви бързо решение. Искат "такса обработка", "комисионна", "документи". След плащането – изчезват", пише експертът.

Още: Наем или заем? След 500 евро кв/м скок за година, вноската по кредита излиза двойно по-скъпа

По думите й при проблем с кредити се работи със стратегия – анализ на задълженията, оптимизация, рефинансиране при възможност, договаряне с кредитори.

"Това е професионален процес, не магия", коментира още тя.

"Ако някой ви иска пари предварително – това е червен флаг. Ако някой ви гарантира одобрение – това е лъжа. Не задълбочавайте финансовия проблем с нова измама", пише още Стаменова.

Източник: iStock

Какво е ЦКР

Централният кредитен регистър е част от организирана и поддържана от Българската народна банка Интегрирана информационна система, която съдържа информация за кредитната задлъжнялост на клиентите към:

банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на Р България;

финансовите институции регистрирани по чл. 3а от Закона за кредитните институции, с изключение на чуждестранните финансови институции, които извършват директно дейност на територията на Република България;

платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платeжните системи, които извършват дейност на територията на Република България;

инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, с изключение на чуждестранните доставчици, които извършват директно дейност на територията на Република България;

купувачите на кредити по чл. 7 от Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, които придобиват вземания по необслужвани кредити, предоставени от кредитни институции.