Войната в Иран намали сериозно морския трафик през Ормузкия проток

04 март 2026, 21:56 часа 48 прочитания 0 коментара
Войната в Иран намали сериозно морския трафик през Ормузкия проток

Визуализация от експертния екип на MarineTraffic показва в какъв е трафикът на петролни танкери в Ормузкия проток. Според MarineTraffic движението на кораби е намаляло с около 90% спрямо нивата отпреди започването на войната в Иран.

Недостигът на суровини спря цели производства в Катар

Същевременно стана ясно, че четири промишлени компании в Катар частично или напълно са преустановили производството си. Както пише „Комерсант“, холдингът за производство на нефтохимикали Mesaieed Petrochemical е преустановил работата на своите дъщерни компании. Компанията Qatar Aluminum, която притежава 50% от акциите на съвместното предприятие Qatalum, частично е преустановила производството си.

Компанията Gulf International Services е прекратила предоставянето на определени операции и услуги, свързани с енергийния сектор. Индустриалният конгломерат Industries Qatar е спрял работата на дъщерните си компании. Причината за спирането на производството е прекратяването на доставките на суровини от нефтогазовата корпорация Qatar Energy на фона на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Пълен блекаут в Ирак

Министерството на енергетиката на Ирак съобщи за пълно прекъсване на електроснабдяването във всички провинции на страната. За момента не е ясна причината за това, но спирането на тока вероятно е свързано с войната в Иран.

Елин Димитров
