Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

04 март 2026, 21:16 часа 16 прочитания 0 коментара
Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Самолетът е излетял в 20:53 ч. местно време, т.е. 18:53 ч. българско време.

Засега от Fly Dubai не са обявили официално възобновяване на редовните си полети до София. Част от хората, които трябваше да бъдат евакуирани с GullivAir, имат билети именно за този полет.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дубай самолет Fly Dubai война Израел война Иран
