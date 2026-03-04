Лайфстайл:

Жена пострада при взрив на газова бутилка в апартамент в Русе

Жена пострада след инцидент с газова бутилка тази вечер в апартамент в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева. Сигналът е подаден в 19:22 часа. Газовата бутилка е била на терасата на апартамент на седмия етаж в блок в кв. „Чародейка". Получило се е изтичане на газ, след което е последвал взрив.  Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Живеещата в апартамента жена е била евакуирана. От Спешна помощ в Русе съобщиха, че тя е откарана с линейка в Университетската болница „Медика" с леки изгаряния по лицето и ръцете.  От силата на експлозията са причинени материални щети на апартамента. Избита е част от дограмата на терасата, а отломки от нея са паднали върху паркирани край блока автомобили и са причинили щети. На място се извършва оглед. Причините за инцидента се изясняват.

