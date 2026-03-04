Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ето кого предложиха за мястото на Андрей Гюров в БНБ

04 март 2026, 12:18 часа 227 прочитания 0 коментара
Ето кого предложиха за мястото на Андрей Гюров в БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление "Емисионно", съобщиха от централната банка. Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

ОЩЕ: Любомир Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира подуправител на БНБ

Коя е тя?

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

През 2018 г. тя бе председател на Комисията за финансов надзор. Била е и заместник-финансов министър през 2012 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След като подуправителят на институцията Андрей Гюров пое по-висока изпълнителна длъжност - служебен премиер, трябваше да бъде избран негов заместник, за да не остане структурата без ясно определено оперативно ръководство правомощия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
БНБ подуправител Андрей Гюров
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес