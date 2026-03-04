Ето кого предложиха за мястото на Андрей Гюров в БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление "Емисионно", съобщиха от централната банка. Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

Коя е тя?

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

През 2018 г. тя бе председател на Комисията за финансов надзор. Била е и заместник-финансов министър през 2012 г.

След като подуправителят на институцията Андрей Гюров пое по-висока изпълнителна длъжност - служебен премиер, трябваше да бъде избран негов заместник, за да не остане структурата без ясно определено оперативно ръководство правомощия.