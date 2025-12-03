Една банка по-малко у нас: БНБ издаде разрешение за придобиване

Българската народна банка (БНБ) издаде днес одобрение "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ) да придобие "Токуда Банк" ЕАД, съобщиха от централната банка. Управителният съвет на БНБ е приел днес национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издава предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в "Токуда Банк" ЕАД.

Одобрение от ЕЦБ

След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ, добавят от централната банка.

БАКБ обяви през април миналата година, че между БАКБ и японското дружество "Токушукай Инк" е постигнато споразумение за придобиване на 99,94 на сто от капитала на "Токуда Банк" АД.

Сделката по придобиване на акциите е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения/разрешения от компетентните органи, посочиха тогава от БАКБ.

През юли 2024 година Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на пряк контрол на БАКБ върху "Токуда Банк" АД.

