Една банка по-малко у нас: БНБ издаде разрешение за придобиване

03 декември 2025, 16:25 часа 289 прочитания 0 коментара
Българската народна банка (БНБ) издаде днес одобрение "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ) да придобие "Токуда Банк" ЕАД, съобщиха от централната банка. Управителният съвет на БНБ е приел днес национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издава предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в "Токуда Банк" ЕАД.

Одобрение от ЕЦБ

След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ, добавят от централната банка.

БАКБ обяви през април миналата година, че между БАКБ и японското дружество "Токушукай Инк" е постигнато споразумение за придобиване на 99,94 на сто от капитала на "Токуда Банк" АД.

Сделката по придобиване на акциите е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения/разрешения от компетентните органи, посочиха тогава от БАКБ.

През юли 2024 година Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на пряк контрол на БАКБ върху "Токуда Банк" АД.

Пламен Иванов
БАКБ БНБ банки Токуда Банк Българска народна банка
