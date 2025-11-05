Войната в Украйна:

Бивша дясна ръка на Борисов: Бюджетът не е реформаторски

Бюджет 2026 е бюджет не е реформаторски, но е единственият възможен в тази сложна политическа среда, в която живеем. Това каза в ефира на NOVA NEWS Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка от 2019 до 2023 г. По думите й бюджетът не съдържа всички елементи на дефиницията за строга фискална дисциплина. "Това е бюджет на компромиси".

"Коалиционното управление беше създадено трудно. То е създадено от политически партии и формации, които сами по себе си имат различни политики и принципи, които отстояват. И въпреки всичко, с много усилия беше създадено правителство, което да е редовно и стабилно. Но сега цената се плаща през този бюджет, който, за да се отговори на очакванията и разбиранията на тази сложна коалиция, очевидно трябва да има компромис”, коментира Павлова.

“Конференцията на световните финансови лидери в София е част от комуникационната стратегия на правителството за популяризиране на еврото. От началото на процеса по влизане в еврозоната, остават броени седмици до формалното влизане от 1 януари 2026 година”, каза тя.

По думите ѝ да влезем в ядрото на Европа, в центъра на вземането на решения в еврозоната, е стратегически избор за България. “А не да стоим в чакалнята и да чакаме някой друг да взема решенията вместо нас - без да имаме право на участие и мнение. Това е много важен стратегически момент, освен техническото му измерение, което също отнема и изисква подготовка”.

Според нея задължително трябва да продължим реформите, да имаме фискална дисциплина, политика и инвестиции, които създават производителност и предпоставки за икономически растеж. “Защото крайната цел е да повишим жизнения стандарт на българите, да повишим доходите, но те да бъдат базирани на реални политики и действия".

