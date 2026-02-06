Окован и доставен като колет: Основният заподозрян за смъртта на посланика на САЩ в Либия (ВИДЕО)

ФБР арестува ключов заподозрян за нападението през 2012 г. срещу консулството на САЩ в Бенгази, Либия. Става въпрос за Зубайр ал Бакуш, който вече е екстрадиран в САЩ. Видеокадри от пристигането му вече се появиха в социалните мрежи - Бакуш е окован и е под възможно най-строга охрана.
The US authorities have arrested Zubair al-Bakoush on charges of involvement in the 2012 attack on the US consulate in Benghazi.— Real Libyan (@real__libyan) February 6, 2026
The sources explained that the Libyan government headed by Abdul Hamid Dbeiba handed him over to the US authorities.#Libya #USA pic.twitter.com/YjOvvge5hu
Зубайр ал Бакуш ще бъде обвинен в убийство, тероризъм и палеж за ролята си в нападението, което доведе до смъртта на четирима американци, включително посланика на САЩ в Либия по това време Кристофър Стивънс. Стивънс беше убит заради пожара, като по онова време се появиха и видеокадри, публикувани и от Reuters, на които се вижда как нападателите се мъчат да го реанимират, след като е изваден от пълна с дим стая, но безуспешно.
Атаката беше "оправдана" с ескалация на протест заради нискобюджетен филм, който обижда пророрка Мохамед. Твърди се, че филмът, причина за протестните действия, е бил заснет от 52-годишен американец от Калифорния на име Сам Басийл. Басийл сравнява исляма с рак. Във филма Мохамед е представен като женкар, измамник и лунатик.
