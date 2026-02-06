Окован и доставен като колет: Основният заподозрян за смъртта на посланика на САЩ в Либия (ВИДЕО)

ФБР арестува ключов заподозрян за нападението през 2012 г. срещу консулството на САЩ в Бенгази, Либия. Става въпрос за Зубайр ал Бакуш, който вече е екстрадиран в САЩ. Видеокадри от пристигането му вече се появиха в социалните мрежи - Бакуш е окован и е под възможно най-строга охрана.

The US authorities have arrested Zubair al-Bakoush on charges of involvement in the 2012 attack on the US consulate in Benghazi.

The sources explained that the Libyan government headed by Abdul Hamid Dbeiba handed him over to the US authorities.#Libya #USA pic.twitter.com/YjOvvge5hu — Real Libyan (@real__libyan) February 6, 2026

Зубайр ал Бакуш ще бъде обвинен в убийство, тероризъм и палеж за ролята си в нападението, което доведе до смъртта на четирима американци, включително посланика на САЩ в Либия по това време Кристофър Стивънс. Стивънс беше убит заради пожара, като по онова време се появиха и видеокадри, публикувани и от Reuters, на които се вижда как нападателите се мъчат да го реанимират, след като е изваден от пълна с дим стая, но безуспешно.

Атаката беше "оправдана" с ескалация на протест заради нискобюджетен филм, който обижда пророрка Мохамед. Твърди се, че филмът, причина за протестните действия, е бил заснет от 52-годишен американец от Калифорния на име Сам Басийл. Басийл сравнява исляма с рак. Във филма Мохамед е представен като женкар, измамник и лунатик.

Още: Убиха сина на Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам