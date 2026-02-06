"Избор, който днес не е просто комуникационен, а откровено политически": Асен Генов за първото международно интервю на Йотова

Първото интервю на изпълняващата длъжността български президент за чуждестранна медия вече е факт. Платформата – китайската държавна телевизия CGTN. Избор, който днес не е просто комуникационен, а откровено политически. Особено в момент, в който Европа все по-ясно говори за влияние, зависимости и пропагандни канали. Това написа на профила си във Facebook журналистът Асен Генов.

Ето какво още написа той:

Не, че е лошо да се търсят комуникационни канали към китайското ръководство. Но това можеше да не е първото интервю в това качество.

В интервюто президентът подчертава, колко е важно да се говорят езици и да се общува директно с други култури. И го прави… на български. С превод. Символиката не трябва да бъде пренебрегвана.

Както и въпросът дали екипът е обмислил достатъчно добре не толкова какво да каже, а къде и как.

Първите международни сигнали рядко са случайни. Още по-рядко – без значение.

