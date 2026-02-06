Любопитно:

ЦСКА трябваше да прави обрат срещу Арда! Бразилска перла дебютира с гол в Първа лига

06 февруари 2026, 19:42 часа 288 прочитания 0 коментара

ЦСКА постигна категоричен успех с 3:1 над Арда Кърджали в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. На Националния стадион "Васил Левски" бившият футболист на Левски Атанас Кабов откри резултата в 22-рата минута. В края на първата част Йоанис Питас възстанови паритета. След почивката Лумбард Делова осъществи обрата. В 71-вата минута новото бразилско попълнение на столичния гранд Лео Перейра сложи точка на спора.

Срещата стартира в динамично темпо. Жордао стреля в аут от изгодна позиция. Малко по-късно Перейра повтори изпълнението. В 12-ата минута удар с глава на Брахими се отби в дясната греда. В средата на полувремето Арда опита натиск, който бе материализиран. Кабов се озова на пътя на избита топка и преодоля Лапоухов.

Момчетата на Янев реагираха като ощипани. Брахими пак имаше малшанса да уцели греда. Логичното се случи секунди преди почивката. Питас засече центриране на Ето'о от фаул за 1:1. През втората част "армейците" отново диктуваха темпото. Опасни изстрели на Перейра и Мартино бяха блокирани. В 53-тата минута Делова демонстрира съобразителнст в наказателното поле и с хубав удар осъществи пълния обрат.

В ответното нападение Лапоухов изби изстрел на Велев. В следващия период ЦСКА атакува значително повече. Това доведе го гола на Перейра в 71-вата минута. До края на срещата момчетата на Янев владееха инициативата и изтърваха още няколко шанса.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Арда Кърджали
