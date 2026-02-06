Христо Янев: Получихме гол от нищото, но показахме дух и енергия

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след успеха на "армейците" над Арда Кърджали в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. Специалистът изрази задоволството си от "червените". Най-важното за него били показаните дух и енергия. Наставникът за пореден път призова за търпение към новите играчи и категорични заяви, че столичният гранд разполага със състав, който може да се бори на всички фронтове.

Янев: Много неща ми харесаха

"Много неща ми харесаха, важното е, че духът и енергията се запазиха и отборът не се притеснява с негативни ситуации. Изиграхме добър мач, имахме положения, това трябва да ни дава стимул занапред“, започна Янев след успеха на ЦСКА над Арда на Националния стадион "Васил Левски".

„През цялото време опитвахме да пробием коварния отбор на Арда, само преди няколко месеца постигна поредни победи срещу ЦСКА. Днес контролирахме събитията, дори когато получихме гол буквално от нищото. Иска ни се на всички нас да виждаме още от същото. На всеки му трябва време за адаптация, да разбере отбора, в който е попаднал. Имаме много нови футболисти. Трябва да коментираме играчите, които днес бяха на терена за ЦСКА.“, продължи той.

„Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурираме за всяка една позиция. Ако запазим желанието и мотивацията, ще представляваме отбор, който ще радва окото на феновете“, завърши треньорът на ЦСКА.

ОЩЕ: Томаш за Стойчо Младенов: Покани ме у тях и каза да сложа снимка на Папазки над леглото ми