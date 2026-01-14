Бюджетният дефицит в САЩ с нов рекорд

Бюджетният дефицит на федерално ниво в САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на финансите. Това представлява ръст от 67%, или 58 милиарда долара, на годишна основа. Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и на плащане на данъци. Още: Обещание за по 2000 долара на калпак: Тръмп се понаправи на ударен (АУДИО)

Дефицит и инфлация

Снимка: iStock

Все пак бюджетният дефицит за първото тримесечие на финансовата 2026 г. (1 октомври 2025 г. - 31 януари 2026 г. - бел. ред.) е намалял на годишна основа с 15%, или 109 милиарда долара, до 602 милиарда долара.

Инфлацията в САЩ отново повишава равнището си през месец декември, след като статистическите "изкривявания", свързани със спирането на работата на правителството в страната, които изкуствено понижиха инфлацията през месец ноември, започнаха да отшумяват, предаде Ройтерс. Това затвърждава още повече очакванията, че Управлението за федерален резерв на САЩ (Фед) ще запази лихвените проценти без промяна този месец, допълва информационната агенция.

Общият индекс на потребителските цени (CPI - инфлацията) се повиши с 0,3 на сто през декември, обяви Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда на САЩ. Данните са в съответствие с очакванията на анализатори, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха същия ръст.

На годишна база инфлацията на потребителските цени в САЩ през декември остава непроменена в размер на 2,7 на сто, колкото беше отчетена и през ноември.

През периода от септември до ноември индексът на цените на потребителските цени е нараснал с 0,2 на сто, по оценки на Бюрото по трудова статистика.Ескалацията на напрежението между президента на Фед Джером Пауъл и Доналд Тръмп накара повечето икономисти да не очакват понижение на лихвите преди изтичането на мандата на Пауъл през май. Администрацията на Тръмп започна наказателно разследване срещу него, което той определи като „формален повод“ за оказване на натиск върху водещата от централната банка парична политика.

Още: Обрат с инфлацията в САЩ