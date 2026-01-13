Обещание за по 2000 долара на калпак: Тръмп се понаправи на ударен (АУДИО)

Ще мога да отпусна тези 2000 долара вероятно до края на годината. Така президентът на САЩ Доналд Тръмп се измъкна от конкретен въпрос на кореспондента за Белия дом на The New York Times Кейти Роджърс. А въпросът касаеше обещанието на Тръмп за по 1776 долара за всеки американски военен, които щели да дойдат от данъчния законопроект, известен като Big Beautiful Bill – той го даде на 18 декември, 2025 година - Още: Злато, злато и още злато: Швейцария си купи по-ниски мита от Тръмп (СНИМКА)
След като Тръмп е попитан какво стана с това обещание, първоначално той пита наистина ли е обещавал такова нещо и прекъсва Роджърс, когато тя тръгва да уточнява какво точно има предвид. После Тръмп говори как приходите от новите американски мита били много значими и съответно той ще може да даде тези 2000 долара на човек "някога". "Бих казал към края на годината", уточнява той. И добавя, че не мисли, че Конгресът трябва да му разреши - Още: Удар по Тръмп: Предупреди за икономическа катастрофа, ако митата паднат в съда
Trump forgot he promised Americans payouts from his tariffs— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026
Journalist: “You promised to pay Americans $2,000 each depending on your revenue from customs tariffs.”
Donald Trump: “I promised that? When did I promise that?” pic.twitter.com/eqPbkYpMa2