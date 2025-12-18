Почти 99 млрд. долара дълг се стовари на Русия заради войната в Украйна само през 2025 година

Цената на войната, която руският диктатор Владимир Путин подпали в Украйна, е нечувана - по различни оценки нанесените дотук щети са за около 600 млрд. долара. Но цената и за самата Русия вече става чутовна - само тази година Руската федерация тегли дълг от 7,9 трилиона рубли (близо 99 млрд. долара), като лихвата е 16,5%, съобщава Bloomberg. Това е един от петте топ бюджетни разходи на Русия и за разлика от военните разходи, които все пак може да бъдат намалявани, връщането на дълга си остава.

Още: Външният дълг на Русия расте с двуцифрен процент

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се бори за споразумение за прекратяване на войната, бъдещата сметка за Москва продължава да расте. В един от последните аукциони на руски държавни облигации за годината, руското правителство емитира дълг на стойност 108,9 милиарда рубли (1,36 милиарда долара). Това е стана на 17 декември, като с тази емисия руският дълг за годината е вече 7,9 трилиона рубли и беше бит предишният рекорд, поставен по време на ковид пандемията.

Още: 16 млрд. долара отгоре: Русия ще харчи непредвидено за армията и ипотеки

А на този фон в социалните мрежи се споделя стар клип с думи на покойния вече руски политик-ултранационалист Владимир Жириновски. В него той говори как Русия трябва да се договори със САЩ - Съединените щати да вземат Венецуела, а Руската федерация - Украйна:

Old clip of Vladimir Zhirinovsky, the late Russian ultranationalist politician and LDPR leader, where he suggests a U.S.–Russia trade-off.



He says Trump could “take Venezuela” while Russia “takes Ukraine,” arguing Moscow should help Trump win so he becomes “dependent on us.” pic.twitter.com/CctwPC2cSt — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025