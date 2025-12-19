Рязка промяна: Основната лихва в Япония е невиждана от 30 години

Японската централната банка повиши днес основния си лихвен процент до нива, невиждани от три десетилетия, и даде сигнал за готовност за по-нататъшни увеличения, с което направи нова стъпка към прекратяване на дългогодишната си парична политика на ултра ниски лихви. Bank of Japan увеличи краткосрочния лихвен процент от 0,5 на 0,75 процента – първото повишение от януари насам. Решението беше взето с единодушно гласуване.

Най-високо ниво от 1995 година

С този ход лихвите в Япония достигат най-високото си равнище от 1995 година.

В изявление Bank of Japan посочи, че има висока вероятност механизмът на умерен едновременен ръст на заплатите и инфлацията да се запази. Според централната банка при положение че икономическите и ценовите прогнози се реализират, ще последват допълнителни повишения на лихвените проценти, тъй като реалните лихви остават на много ниски нива.

Bank of Japan поддържа оценката си, че основната инфлация ще се доближи устойчиво до целта от 2 процента през втората половина на прогнозния период до фискалната 2027 година. Данните, публикувани днес, показаха, че основната потребителска инфлация през ноември е 3,0 процента – значително над целта на централната банка. Така наречената базова инфлация, която изключва храните и енергията, се е понижила леко до 3,0 процента спрямо 3,1 процента месец по-рано.

Анализатори отбелязват, че централната банка вероятно ще запази предпазлив и постепенен подход при по-нататъшното затягане на паричната политика.

След обявяването на решението японската йена поевтиня с над 0,3 процента до около 156 йени за долар, а доходността по 10-годишните японски държавни облигации се повиши с 3,5 базисни пункта до 2,0 процента – най-високото ѝ равнище от май 2006 година.