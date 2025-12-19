Българинът полудя по златото: Рекордни продажби през 2025 г.

2025 г. беше рекордна за златото - както по отношение на цената, така и по отношение на търсенето. Благородният метал отбеляза 50 нови ценови върха и поскъпване от близо 60% на годишна база.

Инвеститорите в България реагираха и интересът към инвестиционното злато у нас достигна абсолютно рекордни нива през тази година.

Според експерти златото се утвърди като един от най-добре представящите се активи и дори след отчетената корекция през октомври, пазарът ясно навлезе в нов дългосрочен бичи цикъл.

70% ръст на продажбите в България

Настоящата година ще бъде запомнена с рекордно търсене по отношение на златото.

Продажбите на инвестиционно злато са нараснали със 70% спрямо 2024 г., а броят на българите, инвестиращи във физическо злато, се е увеличил с около 30%, сочи ежегодното проучване "Как спестяват българите".

Купувачите са различни - от дребни инвеститори, които регулярно купуват по 1 грам месечно, до клиенти, които влагат значително по-големи суми наведнъж. Всички те обаче търсят защита на спестяванията си в несигурна икономическа среда, както и висока ликвидност.

Според специализираните търговци най-търсените инвестиционни продукти в България през 2025 г. остават златните кюлчета, като кюлчетата от 50 грама заемат първо място по търсене. След тях се нареждат кюлчетата от 100 грама, кюлчетата от 1 тройунция и кюлчетата от 20 грама.

Кюлчетата от 1 грам, които са част от образователна програма за финансово образование, също се радват на много силно търсене през годината и по обем на продажбите се нареждат пред инвестиционните златни монети от 1 унция. Въпреки това, златните инвестиционни монети от 1 унция запазват статута си на предпочитан избор за много български инвеститори заради своята висока ликвидност и международна разпознаваемост.

Източник: iStock

Динамиката на цената

В началото на януари 2025 г. цената на златото се движеше малко над 2600 щатски долара за тройунция, а годината приключва с нива около 4300 долара за тройунция. Основен катализатор за първата фаза на ръста бяха очакванията за големи реформи около встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. През април пазарите реагираха рязко на обявяването на нов етап от търговската война между САЩ и Китай, което доведе до временна корекция и при златото.

Последва обаче бърз обрат – цената се изстреля над 3400 долара, като се задържа през по-голямата част от лятото в диапазона 3200–3400 долара. В края на август бичият пазар отново се активизира и доведе до нов исторически рекорд над 4300 долара в средата на октомври, последван от корекция, от която пазарът постепенно се възстановява през последните месеци на годината.

Глобалните фактори

Анализ на World Gold Council сочи, че има 3 основни фактора зад силното представяне на златото през 2025 г. - геополитическата несигурност обяснява около 12 процентни пункта от годишния ръст, слабият долар и по-ниските лихви допринасят с около 10 процентни пункта, а ценовият импулс и навлизането на нови инвеститори добавят още 9 процентни пункта.

Ключова роля играе и общата макроикономическа среда – високата глобална задлъжнялост, особено в развитите икономики, и перспективата за справяне с нея чрез по-разхлабена парична политика, традиционно благоприятна за златото.

Основен двигател - централните банки

Покупките на злато от централните банки останаха във фокуса на инвеститорите през 2025 г. Френската банка Société Générale посочва в свой анализ, че официално декларираните покупки, особено от страна на Китай, вероятно подценяват реалните обеми.

Експертни оценки сочат, че поне 600 тона годишно са били придобивани от различни централни банки през последните 3 години, без да бъдат официално отчетени – фактор, който подсказва за значителен прикрит източник на търсене на глобалния пазар.

Очакванията в бранша са комбинацията от геополитически рискове, прогнозите за отхлабване на монетарната политика и продължаващо търсене от страна на централните банки да доведат до това златото да запази ключовата си роля и през 2026 г. – както на световните пазари, така и сред българските инвеститори.