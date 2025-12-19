Лайфстайл:

Тол системата напълни хазната: Държавата отчита над 1 млрд. лв. приходи

19 декември 2025, 11:50 часа 300 прочитания 0 коментара
Тол системата напълни хазната: Държавата отчита над 1 млрд. лв. приходи

Рекордна събираемост на пътни такси от над 1 млрд. лв. отчетоха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и тол управлението. "Това беше цел, която си поставихме още в началото на създаването на тол системата", каза на брифинг регионалният министър Иван Иванов. Той добави, че за да се стигне до този резултат, са предприети редица действия, сред които и законодателни промени.

ОЩЕ: Поредна скъпа поръчка: АПИ дава 127.5 млн. лв. за тол системата чрез тайно договаряне

Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов заяви от своя страна, че не е било трудно тези пари да се съберат, защото е имало план как да стане.

"Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм", похвали се той.

Увеличена е и събираемостта от така наречените компенсаторни механизми, като са събрани с 30% повече. "Ще достигнем 40 млн. лв. събираемост от тези приходи", каза проф. Асенов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: С рекордните 248 км/ч: Тол системата засече хиляди нарушения

Другата добра новина по думите му е, че са успели да активират всички функционалности на тол система и на базата на това работи средната скорост. "Също така стартирахме процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение", каза той.

„Наистина постигнахме рекордни приходи. От страна на тол управлението има над 1 млрд. лв. приходи, а вътрешните приходи в АПИ също са рекордни – над 100 млн. лв.”, каза Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
МРРБ приходи АПИ пътни такси тол система средна скорост
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес