Тол системата напълни хазната: Държавата отчита над 1 млрд. лв. приходи

Рекордна събираемост на пътни такси от над 1 млрд. лв. отчетоха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и тол управлението. "Това беше цел, която си поставихме още в началото на създаването на тол системата", каза на брифинг регионалният министър Иван Иванов. Той добави, че за да се стигне до този резултат, са предприети редица действия, сред които и законодателни промени.

Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов заяви от своя страна, че не е било трудно тези пари да се съберат, защото е имало план как да стане.

"Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм", похвали се той.

Увеличена е и събираемостта от така наречените компенсаторни механизми, като са събрани с 30% повече. "Ще достигнем 40 млн. лв. събираемост от тези приходи", каза проф. Асенов.

Другата добра новина по думите му е, че са успели да активират всички функционалности на тол система и на базата на това работи средната скорост. "Също така стартирахме процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение", каза той.

„Наистина постигнахме рекордни приходи. От страна на тол управлението има над 1 млрд. лв. приходи, а вътрешните приходи в АПИ също са рекордни – над 100 млн. лв.”, каза Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ.