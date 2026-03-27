Европейските борси са в червено заради войната в Иран

27 март 2026, 14:14 часа 293 прочитания 0 коментара
Европейските борси са в червено заради войната в Иран

Европейските фондови борси започнаха търговията днес с понижения, тъй като инвеститорите остават предпазливи на фона на противоречивите сигнали около конфликта между САЩ и Иран и неговото отражение върху енергийните пазари, предадоха ДПА и БТА. Спадовете се случват, въпреки че американският президент Доналд Тръмп обяви, че удължава с 10 дни паузата в атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори.

Индексите

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,8 на сто малко след отварянето на пазарите.

В Лондон FTSE 100 отстъпва с 0,35 на сто, CAC 40 в Париж губи 0,5 на сто, а DAX във Франкфурт на Майн се понижава с 0,9 на сто.

MDAX се понижава с 0,8 на сто до 28 025 пункта, докато Еuro Stoxx 50 отстъпва с 0,2 на сто до 5 557 пункта

Несигурността около Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки – продължава да тежи върху настроенията. Цената на петрола сорт Брент остава над 100 долара за барел, което подхранва инфлационните опасения и ограничава склонността към риск.

Азиатските пазари също отчетоха спадове по-рано през деня, докато фючърсите на американските индекси се повишиха леко, което показва колебливо глобално настроение.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари Ормузки проток цена на петрола европейски борси
