Европейските борси са в червено заради войната в Иран

Европейските фондови борси започнаха търговията днес с понижения, тъй като инвеститорите остават предпазливи на фона на противоречивите сигнали около конфликта между САЩ и Иран и неговото отражение върху енергийните пазари, предадоха ДПА и БТА. Спадовете се случват, въпреки че американският президент Доналд Тръмп обяви, че удължава с 10 дни паузата в атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори.

Индексите

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,8 на сто малко след отварянето на пазарите.

В Лондон FTSE 100 отстъпва с 0,35 на сто, CAC 40 в Париж губи 0,5 на сто, а DAX във Франкфурт на Майн се понижава с 0,9 на сто.

MDAX се понижава с 0,8 на сто до 28 025 пункта, докато Еuro Stoxx 50 отстъпва с 0,2 на сто до 5 557 пункта

Несигурността около Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки – продължава да тежи върху настроенията. Цената на петрола сорт Брент остава над 100 долара за барел, което подхранва инфлационните опасения и ограничава склонността към риск.

Азиатските пазари също отчетоха спадове по-рано през деня, докато фючърсите на американските индекси се повишиха леко, което показва колебливо глобално настроение.