Европейските борси се движат разнопосочно в очакване на важно решение

28 октомври 2025, 13:13 часа 384 прочитания 0 коментара
Основните индекси на водещите европейски фондови борси се движат разнопосочно в предобедната търговия, като глобалните пазари са в очакване на решението на Управлението за федерален резерв на САЩ за водещите лихви, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 85,45 пункта или 0,35 на сто до 24 223,33 пункта към 10:55 часа българско време.

Парижкият CAC 40 загуби 19,84 пункта или 0,24 на сто до 8219,34 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 2,72 пункта или 0,02 на сто до 9656,54 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,73 пункта или 0,3 на сто до 575,3 пункта.

Пауъл не изключи ново понижение на лихвите в САЩ

Пламен Иванов
