Европейските борси се оцветиха в червено

Европейските фондови пазари започнаха днешния ден с леки понижения. Германският водещ индекс DAX се понижи с 0,5 на сто до 23 627 пункта, без да последва новите рекордни стойности на Уолстрийт, съобщава БТА. Технологичните акции отново бяха сред предпочитаните.

Индексът Euro-Stoxx-50 се търгуваше с понижение от 0,2 на сто.

Общоевропейският Stoxx 600 отстъпи с 0,16 на сто до 556,29 пункта.

В Париж CAC 40 се понижи с 0,14 на сто до 7886,15 пункта, а в Лондон FTSE 100 отчете спад от 0,21 на сто до 9257,69 пункта.

Според анализатори от QC Partners въпреки силното представяне на Уолстрийт активността на търговията във Франкфурт остава слаба. Оборотът вчера е бил с над една трета под средното равнище за последните 12 месеца, като само в пет търговски дни през годината е бил по-нисък.

Настоящата ситуация е описана като "едновременна стачка на купувачи и продавачи" поради силен страх от неправилно позициониране на пазара.

