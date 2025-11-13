"Недобър, но единственият възможен": Правителството внася Бюджет 2026 г. още днес в парламента (ВИДЕО)

Още днес внасяме Бюджет 2026 г. в Народното събрание. Проведохме социалния диалог – и със синдикатите, и с работодателите, нищо, че не е във формата на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Чухме аргументи, чухме становища, чухме критика, не само от социалните партньори, но и от всички останали. Това каза премиерът Росен Желязков преди началото на правителственото заседание в четвъртък.

Той определи бюджета за догодина като "коалиционен". "Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, той следва политики, които са създадени. На въпрос "Добър ли е бюджетът", моят отговор е "Не". На въпрос "Лош ли е бюджетът?" – всички ще ви отговори с "Да", продължи той.

И попита възможен ли е друг бюджет? "При тази геополитическа и национална ситуация - не. Или ни упрекват, че има реформи, или, че са твърде много. Твърдят, че разходната част на бюджета е неоправдана. Дебат се прави, когато има достатъчно време за него. През 2026 г. със социалните партньори ще говорим за инвестиции и реформи - в данъчноосигурителния и пенсионния модел, както и в администрацията. Искаме аргументиран, а не стихиен социален диалог", коментира премиерът.

По думите му има различни очаквания - всички за повече. "Повече държава, но и либерална икономика, повече социални разходи, но без промяна в приходоизточниците, повече възнаграждения, но по-ниско преразпределение, повече разходи за сигурност, образование и здравеопазване и повече инвестиции, но без промяна на данъчноосигурителния модел", обобщи Желязков.

"Очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са той да стабилизира публичните финанси, за да проведем дългоотлагания разговор. Междувременно разходите ще нарастват, а приходите не със същите темпове", смята премиерът.