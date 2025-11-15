"Наследството" на Асен Василев: ПП-ДБ посочи откъде да се режат разходи, ГЕРБ не вижда възможни отстъпки за бюджет 2026

Тези хора харчат "като луд с картечница". Така икономистът Мартин Димитров от "Демократична България" (част от ПП-ДБ) коментира бюджет 2026, с който управляващите ще вдигат пенсионни осигуровки с 2 процентни пункта, заложили са двоен ръст на данък "дивидент" - до 10%, и се вдига максималният осигурителен доход. Според него обаче проблемът е в преразпределянето на средства през държавни фирми и институции като Българската банка за развитие - Димитров смята, че това са разходи, които могат да се спестят, за да не се ощетяват работещите граждани.

Безпрецедентно съотношение разходи към БВП

"Бих повторил думите на Атанас Зафиров, който каза, че това е най-левият бюджет за последните 25 години. Бих го нарекъл левичарски. Тези хора харчат като луд с картечница. Вдигане на данъци и осигуровки, 52 милиона лева на ден заеми вземат тази година, а догодина ще са 55 млн. лв. на ден. Това никога не се е случвало", твърди той пред "Нова телевизия".

"От 1999 г. до 2024 г. – 25 години – винаги общите разходи към БВП са били под 40%. Това правителство е първото, което нарушава този много важен консенсус за стабилността на публичните финанси – догодина отиват на 46%, което вече е вакханалия. Няма как да им е виновен някой друг, било то Асен Василев, било някой друг финансов министър", посочи той на фона на оправданията на управляващата коалиция.

Снимка: БГНЕС

Според него е "измама", че властта не може да спести пари. "Как да се спестят милиарди? 7 милиарда, насочени да се изхарчат през държавни фирми, могат да спрат да се харчат веднага. Тези пари, които са просто записани и ги прахосват, както решат, могат да бъдат спрени. За какво са тези 4 милиарда през ББР? Задавам въпрос на министъра на финансите по тези теми, но не ми дават конкретен отговор за проекти, за суми. Което означава, че тези пари веднага можем да ги спестим", смята Димитров.

"Има огромен и опасен завой наляво, който ни вкарва в начало на румънски и гръцки сценарий – сценарий на вдигане на данъци. Това вдигане ще е само началото, ако не променим ръста на разходите. Имаме 30 десни мерки за намаляване на разходите, които сме внесли като законопроект", припомни представителят на ПП-ДБ.

Вотът на недоверие, по думите му, е опция. "Когато преценим и когато решим, ще внесем отново. Бюджетната тема е възможна за вот на недоверие. Кога – зависи от развитието на събитията", посочи Димитров.

От ГЕРБ не виждат как може да се правят отстъпки от бюджета, пак обвниха Асен Василев

След него в студиото на "Нова телевизия" участие взе Деница Сачева от ГЕРБ. Бившият социален министър каза, че не може да се правят значими отстъпки от бюджет 2026 и че "неслучайно" той беше определен от управляващите като "единственият възможен".

"Трудно е да бъдат търсени други баланси. По отношение на темата за осигурителните вноски – не е 10% увеличение, говорим за 2% увеличаване на осигурителната вноска, която се разпределя между работника и работодателя. Работодатели и синдикати се бяха разбрали, че вноските трябва да се увеличат в средносрочен план", каза тя.

На въпроса управляващите рушат ли българския бизнес - на фона на оплакванията от самия бизнес - тя отвърна: "Защо му е на едно правителство, което иска да изкара 4-годишен мандат, да унищожава „Лукойл“, да унищожава българския бизнес? В рамките на това, което имаме като законодателство, като наследство от Асен Василев... Той направи 3% дефицит стандарт, а това не е стандарт. Този дефицит някой сега трябва в момента да го покрива", каза Сачева. Изискването на Европа е до 3% дефицит, призна все пак тя и атакува отново Василев: харчел повече, отколкото има, и трябвало сега да носи отговорността.

Снимка: БГНЕС

В значителна степен бюджетът е такъв, какъвто е, заради Асен Василев, разбра се от думите ѝ.

Деница Сачева даде и доста странно обяснение за това защо не се орязва държавната администрация, а се вдигат данъци и осигуровки на работещите в частния сектор. Причината - трябвало да се направи анализ къде точно в администрацията са нужни бройки и къде не. Оправда се и с липсата на време. "Кога да го направим този анализ, при положение че това правителство е от октомври миналата година? Защо не го направи Асен Василев? 30 000 души да бъдат съкратени за една година, какъв ще бъде ефектът върху бюджета? Такива реформи изискват поне 2-3 години, не могат да се направят на едро и на хоризонтален принцип", твърди тя.

Бонусите в държавните структури пък били свързани с възнагражденията в държавната администрация – там също трябвало да се преразглежда, защото имало недофинансирани сектори: Отличниците по бонуси в държавната администрация: Милиони за (не)видими резултати.

"Този бюджет е в значителна степен във финалната си версия, големи отстъпки не могат да бъдат направени. Убедени сме, че успешен вот на недоверие не може да има", добави Деница Сачева.

