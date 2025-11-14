Какво ще се случи с пенсиите в евро: Председателят на КФН с отговорите

Смяната на валутата няма да има отражение върху самите партиди, застраховки и полици, а по-скоро всички договорни отношения ще бъдат превалутирани автоматично. Гражданите трябва да бъдат спокойни и не трябва да ходят в пенсионноосигурителното дружество да подписват каквото и да било за превалутиране на пенсиите, не трябва да се ходи при застрахователя да сменят полици и не трябва да се ходи при съответния посредник да сменят инвестиции. Това заяви пред bTV Васил Големански, председател на Комисията по финансов надзор.

Още: Пенсионните фондове остават стабилни: Говори новият председател на КФН

Той обясни още, че КФН осъществява контрол на таксите и тарифите към съответните клиенти на пенсионноосигурителните дружества.

Финансовата ни грамотност не е достатъчна

Снимка: БГНЕС

Още: Искате да забогатеете бързо? КФН с призив да не се доверяваме на съвети от ИИ

"Нищо не трябва да се подписва в пенсионноосигурителните дружества. Ако някой отиде с такова желание при тях или предяви, че трябва да се направят промени в договор или полица на гражданска отговорност, това ще е човек, който ще иска да направи измама", коментира Големански.

Той посочи, че с финансовата грамотност на българските граждани не е на необходимото ниво и има голяма липса в самата финансова грамотност. Това, което може да промени финансовата ни грамотност е курс поне веднъж седмично в средните училища.

Васил Големански увери още, че вторият и третият стълб на пенсионната система са в добро състояние.

Още: Благодарение на Пеевски управляващите овладяха още един ключов регулатор