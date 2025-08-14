Европейските борси започнаха деня с повишения

Европейските фондови пазари започнаха с предимно положителни настроения, подкрепени от порой от корпоративни отчети, но ограничени от предпазливост преди публикуването на ключови данни за цените в САЩ. Вниманието на инвеститорите е насочено и към срещата, насрочена за петък, между президентите на САЩ и Русия в Аляска, на която ще бъде обсъдена войната в Украйна, съобщават германски финансови издания, цитирани от БТА.

В началото на сесията германският индекс DAX се повиши с 0,3 на сто до 24 267 пункта, водещият за еврозоната Euro Stoxx 50 прибави 0,2 на сто, а френският CAC 40 нарасна с 0,37 на сто до 7834,23 пункта. Общоевропейският STOXX Europe 600 се повиши с 0,29 на сто до 552,45 пункта. На облигационните пазари цените се покачиха умерено, което доведе до леко понижаване на доходността, докато еврото запази последните си ръстове и се търгуваше за около 1,1690 щатски долара. Американската валута отслабна спрямо повечето конкуренти на фона на спекулациите за намаляване на лихвените проценти в САЩ.

Инвеститорите очакват по-късно днес данните за цените на производител в САЩ, които, ако надминат прогнозите, могат да ограничат очакванията за предстоящо намаление на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв. Анализатори коментират, че цените на производител отразяват по-пряко покупните цени на компаниите, което предполага по-силен потенциален ефект върху инфлацията.

Още: Пазарите в Европа реагираха умерено на примирието с митата между САЩ и Китай

В корпоративния сектор търговията бе повлияна от няколко значими отчета. В Амстердам акциите на Adyen се понижиха с 17 на сто, след като доставчикът на разплащателни услуги предупреди за забавяне на растежа и отчете по-слаби от очакваното резултати за тримесечието. Сред компонентите на DAX RWE обяви значителен спад на печалбата за първата половина на годината, но потвърди прогнозите и целевия дивидент, което доведе до спад от 3,4 на сто в цената на акциите.Thyssenkrupp ревизира надолу очакванията си за растеж заради спад в продажбите през последното тримесечие, а книжата ѝ поевтиняха с около 8 на сто. Hapag-Lloyd отчете резултати малко под прогнозите и загуби 8,4 на сто от пазарната си капитализация, като търговците посочиха, че логистичният сектор остава чувствителен към развитието на преговорите между САЩ и Китай.

В Цюрих акциите на Swiss Re поскъпнаха с 2 на сто, след като нетната печалба за второто тримесечие надмина с 11 на сто очакванията на анализаторите. Производителят на бира Carlsberg повиши долната граница на прогнозата си за печалбата за годината, но предупреди за несигурна потребителска среда, което доведе до спад от 2 на сто в цената на акциите.

Търговията остана в рамките на умерени движения, като пазарите изчакват следващите макроикономически сигнали от САЩ и развитието на геополитическите разговори.

Европейските борси поеха въздух след търговското споразумение