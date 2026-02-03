Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник

Софийският градски съд окончателно отмени условната присъда от една година затвор на прокурорския син Васил Михайлов. Той ще изтърпи ефективно наказание от една година и осем месеца за отправени закани към бившата му приятелка.

Още: Прокурорският син Васил Михайлов вече е разследван и в Гърция

Михайлов беше обвинен за четири закани за убийство, отправени към жената в рамките на период от една година. От лятото на миналата година Васил Михайлов е в неизвестност.

Още: "Не е напуснал страната и не е далеч от Перник": Адвокат с нови разкрития за издирвания Васил Михайлов