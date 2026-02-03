Спорт:

Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник

03 февруари 2026, 20:11 часа 332 прочитания 0 коментара
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник

Софийският градски съд окончателно отмени условната присъда от една година затвор на прокурорския син Васил Михайлов. Той ще изтърпи ефективно наказание от една година и осем месеца за отправени закани към бившата му приятелка.

Още: Прокурорският син Васил Михайлов вече е разследван и в Гърция

Михайлов беше обвинен за четири закани за убийство, отправени към жената в рамките на период от една година. От лятото на миналата година Васил Михайлов е в неизвестност.

Още: "Не е напуснал страната и не е далеч от Перник": Адвокат с нови разкрития за издирвания Васил Михайлов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Перник Васил Михайлов прокурорски син
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес