Еврото пое в нова посока

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое в нова посока, като отново премина границата от 1,15 към американската валута. Предишните дни единната валута на невиждани от месеци ниски котировки към долара. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1542 долара или над нивото от вчера.

Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 18 март /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1531 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото е невиждан от почти година

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 18 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,856 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.