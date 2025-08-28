Еврото пое в нова посока спрямо долара в края на седмицата

Курсът на еврото отново е във възходяща посока спрямо долара след леко понижение вчера, когато падна под границата от 1,16 към американската валута. Преди това европейската валута имаше стабилен курс в рамките на две седмици, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1637 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1593 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 август- единната европейска валута бе със стойности от 1,1737 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.