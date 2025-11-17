Еврото премина важен праг в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое нагоре днес, след леко понижение рано сутринта, когато падна под нивото от 1,16 към щатската валута. Наскоро европейската валута достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари. Преди това пък, еврото беше достигнало много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1608 долара или близо до курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1648 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1674 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.