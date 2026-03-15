Ръст на цената на хляба: Последиците от войната в Иран

Цената на хляба в България може да скочи през следващите месеци заради рязкото поскъпване на горивата, предаде Нова телевизия. Това прогнозират представители на бранша, които предупреждават, че по-високите разходи за транспорт и производство неизбежно ще се отразят и върху цената на основната храна на българската трапеза.

През последната седмица пазарът на горива е изключително динамичен. Според търговци цените се повишават почти ежедневно – понякога с един евроцент, а в отделни дни и с до шест евроцента, основно при дизеловото гориво.

С колко ще скочи цената на хляба?

Сред най-засегнатите от поскъпването са земеделските производители, които в момента са в разгара на пролетната кампания. По думите на фермери новите цени на горивата ще увеличат разходите за обработка на земята и производство на реколтата. Земеделците посочват, че освен горивата, се повишават и цените на други основни ресурси. Торовете са поскъпнали с между 10 и 20 процента, а препаратите – с около 7–8 процента. Това ще увеличи себестойността на пшеницата и може да доведе до по-висока изкупна цена на зърното.

В момента фючърсните сделки за пшеница се задържат около 330 лева за тон – приблизително колкото и миналата година. Според производители обаче, ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.

Хлебопроизводители също очакват отражение върху цената на крайния продукт. По думите на производители от Лом поскъпването на горивата и на брашното ще се отрази върху производствените разходи. Според тях вече има сигнали, че цената на брашното се увеличава, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Въпреки това производителите засега не се ангажират с точна прогноза колко ще поскъпне хлябът, тъй като ситуацията на световните пазари се променя бързо.

