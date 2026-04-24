Финансовият министър: ББР има пари за общинските проекти

Сигурни сме, че ще Българската банка за развитие (ББР) ще изплати всички средства по Инвестиционната програма за общински проекти. Тя е получила увеличение на капитала от 600 млн. евро, а за програмата са им нужни 460 млн. евро. Имат по-голям капитал, отколкото им е нужен. Държавата е едноличен собственик на банката и е в пълното си право да увеличава или намалява капитала, както намери за добре. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски на пресконференция.

312 милиона евро вече са усвоени изцяло

От общия ресурс от 460 млн. евро по програмата, заложен в т. нар. удължителен бюджет, към 22 април 312 милиона евро или 68 процента са усвоени изцяло и са достигнали до общините по техни заявки по одобрените им проекти, уточни министърът.

В началото на мандата на служебния кабинет заявихме, че адекватното изпълнение на тази общинска програма ще бъде един от основните ни приоритети - както на Министерството на финансите, така и на Министерството на регионалното развитие, и на правителството като цяло, каза Клисурски. Направихме така, че средствата по общинската програма да се разпределят към общините по-справедливо и най-вече в рамките на закона, добави той, цитиран от БТА.

Министърът обясни, че целта е била да се изпълни заложеното в Закона за държавния бюджет - проектите, които са утвърдени в него да могат да получат средствата, които са одобрени и също така това да бъде в рамките на финансовия ресурс, който е утвърден в удължителния закон за бюджета - 900 милиона лева миналата година при приемането на закона, както и 460 милиона евро сега.

Това е рамката, в която работим - 460 милиона евро преди приемането на редовен бюджет за 2026 г. и изцяло по проектите, които са утвърдени в приложение 3 от Закона за бюджета още от 2025 г. Работейки в тези рамки направихме по-справедливо и по-добро разпределение на средствата по общини, каза Клисурски.

Министърът посочи още, че от тези 460 млн. евро. има 80 милиона евро, които са одобрени от МРРБ по заявки на общините и в момента са в процес на разплащане от Българската банка за развитие (ББР). Тези 80 милиона евро са одобрени и в момента банката ги обработва, така че да стигнат съвсем скоро и те до общините, добави той. Клисурски добави, че остават 75 милиона евро от целия ресурс от 460 млн. евро, които предстои да бъдат одобрявани от МРРБ.

Клисурски каза още, че от 80 милиона евро, които са одобрени и ще бъдат разплатени от ББР - 72 милиона евро са одобрени през 2026 г. и трябва да бъдат разплатени. Той обясни също, че 1,8 милиона евро, които са одобрени още в края на миналата 2025 г., все още не са разплатени.

Според данните изнесени от Клисурски от 80 млн. евро - 8 млн. са от миналата година, 72 млн. са одобрени тази година ще бъдат разплатени. От 312 млн. евро, които са разплатени и вече са достигнали до общините , от 1 януари до 19 февруари по времето на кабинета на премиера Росен Желязков са разплатени около 108 милиона евро, а от 20 февруари до 22 април по времето на служебния кабинет - около 204 милиона евро или почти 2 пъти повече.

Сумата от 108 милиона евро, която редовният кабинет е заплатил, е била към 92 общини. 204 милиона, които служебното правителство разплаща, са към 192 общини, т.е. отново два пъти повече общини, посочи още Клисурски. По думите му това е един от индикаторите за по-справедливото разпределение - 2 пъти повече общини са получили средства. Тези 192 общини, на които ние сме направили разплащания, са 72 процента от всички общини в страната т.е от четири общини три са получили средства само за последните два месеца, коментира още той.