Силяновска и Мицкоски са се свързали с Радев. Опозицията в Скопие защити България

Президентът на югозападната ни съседка Гордана Силяновска - Давкова и македонския премиер Християн Мицкоски обявиха, че са се свързари с Румен Радев, като целта е била да го поздравят за изборната му победа в България, стана ясно от публикации македонските медии, като и двамата засега искат приятелски и добросъседски отношения с България, макар и за такива да имаха шанс и преди предсрочния парламнетарен вот.

Силяновска първо му изпратила съобщение, а после Радев й се обадил. "Подчертах, че за мен е важен регионалният подход, че очаквам приятелски отношения, конструктивни отношения, разбиране за необходимостта от разширяване. Очаквам, разбира се, да организираме среща, каза Силяновска Давкова, пише 24.mk.

Мицкоски в интервюто си пред "Сител" посочи, че след парламентарните избори в България се е обадил на Румен Радев му е честитил победата изразил своя ангажимент за диалог и добросъседски отношения. "Ние предлагаме креативни решения през последните две години, откакто сме правителство" - така Мицкоски нарича неуспешните опити на Скопие за предоговаряне на преговорната рамка.

СДСМ: Виновен за "ветото" е Мецкоски

СДСМ обвини македонския премиер за така нареченото вето, в което ВМРО-ДПМНЕ начело с Мицкоски обвиняват България. Така на практика опозицията в Северна Македония защити страната ни, но и обясни ситуацията, тъй като българско вето няма, а европейска преговорна рамка, която властта в Скопие не е изпълнила.

Лидерът на СДСМ Венко Филипче посочи, че страните в региона вече правят крачки напред към Европейския съюз, докато Македония, според него, остава в застой, предаде Скопје1.мк.

„Човекът, който сега наложи вето върху процеса на присъединяване на Македония към Европа, има собствено и фамилно име, казва се Християн Мицкоски", каза Филипче.