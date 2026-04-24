Край на стабилността? Еврото пресече ключова граница спрямо долара

24 април 2026, 9:27 часа 702 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар днес е още по-нисък, като пресече психологическата граница от 1,17 към американската валута, нещо невиждано от около две седмици. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности и през миналия месец поради силния долар, заради войната в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1683 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1694 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 март, когато беше на ниво 1,1454 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април- единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
