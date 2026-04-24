Наплив на туристи в Албания заради кризата в Близкия изток

24 април 2026, 18:09 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Наплив на туристи в Албания заради кризата в Близкия изток

Албания е регистрирала над 600 000 чуждестранни посетители през март, което представлява увеличение от 10,8% на годишна база, предаде АТА. Данните на албанския статистически институт ИНСТАТ (INSTAT) показват значително ускорение в туризма и личните пътувания, като инерцията се натрупва бързо след по-бавните първи два месеца. След бавното начало на годината, данните на ИНСТАТ разкриват рязко възстановяване на броя на посетителите, което сигнализира за силно възраждане на личните пътувания. 

Опасенията за безопасността в Близкия изток пренасочват пътуващите към Албания, която бързо се разпознава като по-сигурна и конкурентна дестинация за почивка, отбелязва АТА. 

Туристическите асоциации прогнозират силен сезон, сигнализиращ за стабилно увеличение на целогодишните посетители, което ще даде тласък на националната икономика и туристическия сектор. 

Еди Рама: Кой си е мислил, че бившият кмет на Ню Йорк ще стане албанец. Ще го научим и на албански! (СНИМКИ)

Чуждестранните граждани, посетили Албания, идват главно от Европа, като Южна Европа представлява 80% от пристигащите, докато Западна Европа допринася със 7%.

 

Нарастващият приток от Северна и Южна Америка и Африка подчертава диверсифицирания туристически пазар, отбелязва АТА. Пътуванията с цел развлечение доминират, като 97 процента от чуждестранните пристигания са класифицирани като лични, докато пътуванията, свързани с бизнес, остават минимални.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Още от Балкани
Интересно от мрежата
