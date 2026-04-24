Наплив на туристи в Албания заради кризата в Близкия изток

Албания е регистрирала над 600 000 чуждестранни посетители през март, което представлява увеличение от 10,8% на годишна база, предаде АТА. Данните на албанския статистически институт ИНСТАТ (INSTAT) показват значително ускорение в туризма и личните пътувания, като инерцията се натрупва бързо след по-бавните първи два месеца. След бавното начало на годината, данните на ИНСТАТ разкриват рязко възстановяване на броя на посетителите, което сигнализира за силно възраждане на личните пътувания.

Опасенията за безопасността в Близкия изток пренасочват пътуващите към Албания, която бързо се разпознава като по-сигурна и конкурентна дестинация за почивка, отбелязва АТА.

Туристическите асоциации прогнозират силен сезон, сигнализиращ за стабилно увеличение на целогодишните посетители, което ще даде тласък на националната икономика и туристическия сектор.

Чуждестранните граждани, посетили Албания, идват главно от Европа, като Южна Европа представлява 80% от пристигащите, докато Западна Европа допринася със 7%.

Нарастващият приток от Северна и Южна Америка и Африка подчертава диверсифицирания туристически пазар, отбелязва АТА. Пътуванията с цел развлечение доминират, като 97 процента от чуждестранните пристигания са класифицирани като лични, докато пътуванията, свързани с бизнес, остават минимални.