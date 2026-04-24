Тройната премия, която Карлос Насар си заслужи след европейския триумф в Батуми

24 април 2026, 18:09 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот / bTV
Най-добрият щангист в света Карлос Насар отново доказа величието си, спечелвайки четвърта поредна европейска титла. Това е общо осма голяма титла за мъже в кариерата на българина, който има в колекцията си олимпийска титла и още три световни титли. Насар, който през май ще навърши 22 години, спечели три златни медала на Европейското първенство 2026 в Батуми, а с това си заслужи и тройна премия за големия успех.

Насар взе общо 3 златни медала в Батуми

Насар първо успя да си подсигури златен медал в изхвърлянето, което се води неговото по-слабо движение. Той записа 176 кг, за да си гарантира злато, а после атакува и световния рекорд с опит на 183 кг, но не успя да се справи. В изтласкването пък Насар вдигна 210 кг от втория си опит, за да спечели злато в движението, а това му бе достатъчно и за златен медал в двубоя с 386 кг.

Още: Карлос Насар изстреля България начело в класирането по медали на Европейското в Батуми

Карлос Насар

Насар не се задоволи с трите златни медала и излезе за трети опит в изтласкването на 223 кг, с който потенциално да счупи световните рекорди в отделното движение и в двубоя. И тук той не успя да направи успешен опит, като се задоволи "само" с трите си златни медала. Всъщност държавата предвижда премия в щангите не само за европейската титла, но и за постигнати класирания в изхвърляне и изтласкване, заради което и Насар ще получи тройна премия.

На Карлос се полагат по 20 000 лева за всяко злато - или общо 60 000 лева

Размерът на държавната премия, която се предвижда за златен медал от европейско първенство в олимпийски спорт, е 20 000 лева (10 225.84 евро), показа справка на Actualno.com. Така на практика Карлос Насар си заслужи общо 60 000 лева (30 677.51 евро) - по 20 000 лева за златото в изхвърлянето, в изтласкването и в двубоя. 

Следващата голяма цел пред Карлос Насар е Световното първенство 2026 в Нинбо, Китай, което ще се проведе от 27 октомври до 7 ноември. Там той ще преследва четвърта световна титла - вероятно отново в категория до 94 кг. Иначе по-дългосрочната цел на Карлос са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, където българинът вероятно ще се състезава в нова категория до 95 килограма.

Още: Големият шампион Ангел Русев пред Actualno: За болката в Батуми и мястото до великите имена в щангите

Стефан Йорданов, Отговорен редактор
