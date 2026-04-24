Правителството предложи 20 април за официален празник

24 април 2026, 17:36 часа
Снимка: Actualno.com/Атанаска Маркова
Министерството на образованието внесе предложение 20 април да бъде обявен за национален празник. Инициативата цели да почете подвига на Априлското въстание от 1876 г. - връхна точка в борбата за свобода, организирана изцяло от българския народ. Това се посочва в документ от министерството в портала за обществени консултации. Още: 

Според вносителите липсата на тази дата в националния празничен календар е исторически пропуск. Признаването на 20 април ще бъде акт на признателност към хилядите герои, жертвали живота си, за да възстановят българската държавност.

Ивайло Анев
