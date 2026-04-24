Правителството предложи 20 април за официален празник

Министерството на образованието внесе предложение 20 април да бъде обявен за национален празник. Инициативата цели да почете подвига на Априлското въстание от 1876 г. - връхна точка в борбата за свобода, организирана изцяло от българския народ. Това се посочва в документ от министерството в портала за обществени консултации. Още:

Според вносителите липсата на тази дата в националния празничен календар е исторически пропуск. Признаването на 20 април ще бъде акт на признателност към хилядите герои, жертвали живота си, за да възстановят българската държавност.