Спорт:

Скоро Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната

24 април 2026, 13:21 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Гърция скоро няма да бъде най-задлъжнялата страна в еврозоната тъй като публичният ѝ дълг ще падне под този на Италия. Очаква се гръцкият дълг да намалее до около 137% от брутния вътрешен продукт тази година от 145,9% през 2025 г. до края на тази година, съобщиха два източника пред Ройтерс. Италия пък очаква дългът ѝ да достигне пик от 138,6% през 2026 г., което е с 1,5 процентни пункта повече от 137,1% от БВП през 2025 г., съгласно бюджетния план на Министерството на финансите, публикуван тази седмица.

Според източниците, пожелали анонимност, от края на тази година Гърция ще престане да бъде най-задлъжнялата страна в еврозоната.

Те казаха, че новата оценка за съотношението на дълга на Гърция ще бъде включена в многогодишния фискален план на страната, който ще бъде представен на Европейската комисия в края на този месец.

Дългът на Италия ще бъде приблизително стабилен на 138,5% през 2027 г., преди да намалее до 137,9% през 2028 г. и до 136,3% през следващата година, показва бюджетният ѝ план.

Гръцкият дълг се  е свил с повече от 60 процента 

Държавният дълг на Гърция - най-високият в еврозоната през последните две десетилетия - се е свил с повече от 60 процента до 145,9% от брутния вътрешен продукт миналата година от пика от 209,4% през 2020 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Италия намали дълга си само с около 17 процентни пункта през същия период.

Гърция, която се възстановява от десетгодишна финансова криза и три спасителни плана на обща стойност около 280 милиарда евро (327,10 милиарда долара), планира да изплати предсрочно заеми на стойност около 7 милиарда евро от първия си спасителен план по-късно през годината.

Премиерът Джорджия Мелони често казва, че дългът на Италия щеше да започне да пада по-рано и по-бързо, ако не беше негативното въздействие на финансираните от държавата строителни стимули, въведени при нейните предшественици Джузепе Конте и Марио Драги.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Дълг Италия Гърция гръцка икономика италианска икономика
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес