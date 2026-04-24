Ивелин Михайлов си тръгва горд от политиката, защото не си плащал сметките

Ивелин Михайлов от партия "Величие" си тръгва горд от политиката, защото по думите му хората не го оставяли да си плаща сам сметките. Това заяви той в предаването "Лице в лице" по бТВ след като избирателите оставиха формацията извън 52-ото Народно събрание. По думите му той сега се радва на народната любот. "Сега докато идвах, спирам на Български извор, искам да си платя храната, идва един човек: "Искам аз да ви платя храната...". Черпиха ме обяд", каза Михалов в ефира на предаването.

Михайлов се чувства победител

Ивелин Михайлов се чувствал и победител, но по думите му обикновено децата на революцията биват изяждани.

"Ние сме победители на 100%", категоричен е Михайлов. Според него "Величие" са си постигнали целта срещу Борисов и Пеевски, не я е изпълнил друг. "Направихме единственото успешно въстание след въстанието на Ивайло", каза Михайлов.

Какво е научил от политиката?

Според него политиците работят за собствения си интерес, а не за хората.

Той вярва, че нито ще има подобряване на здравеопазването, нито на образованието, нито на бизнес средата. Според него има еволюция на една и съща политическа класа.

По думите му обаче изминалите предсрочни парламентарни избори са били честни.