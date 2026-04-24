Ивелин Михайлов си тръгва горд от политиката, защото не си плащал сметките

24 април 2026, 17:52 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ивелин Михайлов от партия "Величие" си тръгва горд от политиката, защото по думите му хората не го оставяли да си плаща сам сметките. Това заяви той в предаването "Лице в лице" по бТВ след като избирателите оставиха формацията извън 52-ото Народно събрание. По думите му той сега се радва на народната любот. "Сега докато идвах, спирам на Български извор, искам да си платя храната, идва един човек: "Искам аз да ви платя храната...". Черпиха ме обяд", каза Михалов в ефира на предаването.

Михайлов се чувства победител

Ивелин Михайлов се чувствал и победител, но по думите му обикновено децата на революцията биват изяждани. 

"Ние сме победители на 100%", категоричен е Михайлов. Според него "Величие" са си постигнали целта срещу Борисов и Пеевски, не я е изпълнил друг. "Направихме единственото успешно въстание след въстанието на Ивайло", каза Михайлов. 

Какво е научил от политиката?

Според него политиците работят за собствения си интерес, а не за хората. 

Той вярва, че нито ще има подобряване на здравеопазването, нито на образованието, нито на бизнес средата. Според него има еволюция на една и съща политическа класа. 

По думите му обаче изминалите предсрочни парламентарни избори са били честни.

Деница Китанова Отговорен редактор
Ивелин Михайлов Величие предсрочни парламентарни избори 2026
