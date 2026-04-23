Мечтая за истинска промяна: Радина Думанян в Студио Actualno (ВИДЕО)

Понякога си мисля, че тези проблеми са много далечни от нас като съвременни хора. Обаче веднага като размислиш и виждаш, че те са много актуални и че в днешно време става въпрос за друг тип робство, което си съществува. И предвид последните политически събития, в мен се надига някакъв революционен дух.

Това разказа актрисата Радина Думанян в предаването "Студио Actualno" във връзка с постановката "Записки по българските въстания", която се постави на сцената на Драматичен театър - Пловдив, по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.

В спектакъла „Записки по българските въстания“ героите слизат от каменните паметници и сядат до нас като живи съвременници. В свят, в който героизмът съжителства с колебанието, а свободата се извоюва с цената на разруха, Бенковски, Райна Княгиня и обикновените българи трябва да отговорят на един въпрос: "Колко струва да си жив, но роб? И колко – да умреш, но свободен?"

Радина Думанян влиза в образа на неповторимата Райна Княгиня и споделя, че е благодарна за възможността да пресъздаде тази историческа личност.

"Това е първата историческа личност, която играя и гледах да подходя отговорно, да прочета биографичната книга, да се опитам да я проумея, нещо, което актьорът прави с всеки един образ. Изхождам от себе си, както всеки актьор... Не съм стигнала до това ниво, в което да мисля като някой друг човек", разказа актрисата.

Спектакълът разкрива моралната бездна, до която отвежда желанието винаги да си от правилната страна на историята. Показва моралния хоризонт, до който можеш да стигнеш, въставайки срещу логиката. Изберем ли ползата – умираме под нейните отломки.

Повече за Радина Думанян

Източник: IMDb

Радина Думанян е родена на 13 април 1990 г. в Пловдив. Завършва Актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Пламен Марков. Част е от трупата на Драматичен театър-Пловдив, където изиграва десетки роли. Носител е на награда Аскеер за "Изгряваща звезда", награда "Пловдив" и приза "Любимец 13" за ролята на Матилда в "Чиста къща" през 2015 г. Тази година актрисата бе отличена с приза Икар за главна женска роля за образа на Ема от спектакъла "Берлин, Берлин". През годините участва в различни телевизионни проекти, последният от които върви в момента по Нова тв.

