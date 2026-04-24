Карлос Насар изстреля България начело в класирането по медали на Европейското в Батуми

24 април 2026, 17:46 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот / bTV
Феноменът на българските щанги Карлос Насар не остави никакво съмнение, че е номер 1 в Европа, спечелвайки четвърта поредна европейска титла за мъже. Спортист номер 1 на България стори това в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия, като успя да спечели злато не само в двубоя, но и в отделните движения изхвърляне и изтласкване.

С трите си златни медала Карлос Насар успя да изстреля България на върха в класирането на нациите по медали на Европейското първенство за 2026 година. Страната ни се изкачи начело както в класирането по големи медали (само от двубои), така и в класирането от всички медали (включително тези от отделните движения).

В по-важното класиране - това от двубоите, България е лидер на шампионата с 2 златни медала, 1 сребърен медал и 1 бронзов медал. Припомняме, че по-рано европейска титла завоюва и Ангел Русев, който даде и ексклузивно интервю за Actualno.com. Сребърен медал пък ни донесе сребро, докато с бронз се окичи Бояна Костадинова.

Иначе на второ място по големи медали се нарежда Турция - с 2 златни и 3 бронзови отличия. Третото място във временното класиране е за Украйна - 1 злато, 1 сребро и 1 бронз. Трябва да се отбележи, че отборът на неутралните атлети има най-много медали - общо 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови, но той не играе в генералното класиране.

България е лидер и в класирането с медали от отделните движения

В класирането по медали с включени отличия от отделните движения България също е лидер с общо 11 медала - 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. Второто място се заема от Турция с общо 15 медала - 4 златни, 3 сребърни и 8 бронзови, като по-голяма тежест носи цвета на медала. Третото място е за Украйна с 11 медала - 3 златни, 2 сребърни и 6 бронзови. Отборът на неутралните атлети има 18 медала - 4 златни, 7 сребърни и 7 бронзови.

До края на Европейското остават още четири категории - 110 кг мъже, 110+ кг мъже, 86 кг жени и 86+ кг жени, като за България ще се състезават Христо Христов и Дейвид Фишеров.

Стефан Йорданов
