Финансовото министерство с позиция за парите на общините след връщането на 1,4 млрд. евро от ББР

Изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти е един от ключовите приоритети на служебното правителство и разплащанията по нея са обезпечени. Това заявиха от Министерството на финансите (МФ) в съобщение относно приоритетни програми на правителството. Фискалната политика на България се определя от Народното събрание и Министерския съвет, като нейното изпълнение се осъществява от правителството, включително чрез разработване на конкретни програми и мерки, подчертават от ведомството.

Разплащанията са гарантирани

Общата максимална стойност на разходите по Програмата за 2026 г. до приемането на редовен бюджет, е 460,2 млн. евро, чрез разплащане от Българската банка за развитие (ББР), се отбелязва в съобщението, като се посочва, че това е регламентирано в чл. 3, ал. 4 от т.нар. "удължителен“ закон за бюджета. Посочва се още, че през януари тази година този ресурс е предоставен на ББР, с което са гарантирани всички разплащания.

Средствата по Схемата за субсидиране - обновяване на жилищни сгради (т.нар. "саниране“) са в размер на 246,6 млн. евро. Тези средства са целеви и се осигуряват в рамките на европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и допълващото национално съфинансиране. Разплащанията се осъществяват от ББР, като за изпълнение на инвестицията не се изисква собствено финансиране от банката, тъй като средствата са 100 процента грантово финансиране, посочват още от МФ.

Вчера служебното правителство на премиера Андрей Гюров прие решение, с което връща 1,4 млрд. евро неусвоен капитал от ББР в държавния бюджет. Бъдещото редовно правителство ще реши как да ползва върнатите 1,4 млрд. евро в държавния бюджет, които бяха "заключени" в Българската банка за развитие, коментира служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг.

В позиция във връзка с решението на кабинета от ББР заявиха, че предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ръководството на банката и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 година, ще ограничи възможностите на насърчителната банка да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините.

