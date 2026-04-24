Кой е Атанас Бостанджиев - новият собственик на "Левски"?

Бизнесменът Атанас Бостанджиев изненадващо се появи в центъра на вниманието като нов собственик на футболния клуб "Левски", след като беше посрещнат от досегашния притежател на акциите Наско Сираков. Новината отвори отново въпросите около бизнес биографията на финансиста и връзките му през годините.

Бостанджиев е българин с международна кариера - започва във финансовия сектор в Merrill Lynch във Франкфурт, след което става партньор в Goldman Sachs в Лондон, където отговаря за бизнеси в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. По-късно прави рязък завой, преминавайки към VTB Capital - инвестиционното подразделение на руската Внешторгбанк, където достига до позицията главен изпълнителен директор за Великобритания.

Именно около този период се натрупват и част от най-коментираните му участия в България. Като представител на VTB той е замесен в ключови сделки - приватизацията на "Булгартабак", впоследствие препродаден на офшорна компания, зад която тогава се подозираха интереси на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и Цветан Василев, както и придобиването на дял в БТК. Чрез българското подразделение на VTB Capital руската банка държи и около 9% от Корпоративна търговска банка, а в периода 2012-2013 г. е и спонсор на "Левски".

Драмата около Gemcorp

Името на Бостанджиев отново излезе на преден план през 2022 г., когато основаната от него инвестиционна компания Gemcorp подписа меморандум с правителството на Кирил Петков за сътрудничество в енергетиката, заедно с партньори от американския фонд IP3. Документът предвиждаше потенциални инвестиции за около 1 млрд. долара в зелени проекти, но предизвика остри политически реакции и беше прекратен в кратки срокове.

Причината за напрежението бяха съмненията около първоначалния капитал на Gemcorp. Сред ранните инвеститори са руският бизнесмен от арменски произход Алберт Авдолян и Сергей Адониев - фигури, свързвани с руските икономически и политически кръгове, включително с корпорацията "Ростех" и нейния ръководител Сергей Чемезов, близък до диктатора Владимир Путин. "Ростех" е под международни санкции още от 2014 г.

Самият Бостанджиев отхвърли тези критики. В интервю за "Капитал" през март 2022 г. той заявява, че към онзи момент Gemcorp няма руски капитали нито във фондовете, нито в активите си, а делът на руския инвеститор е изцяло изкупен още през 2020 г. По думите му компанията управлява над 1 млрд. долара собствени инвестиции и още толкова съвместно с партньори.