Мафията, страхът у Сарафов, свръхочакванията от Радев: Анализира Теодор Славев (ВИДЕО)

Вотът за Радев беше персонално за него. Тепърва трябва да видим партийно строителство и развитието на кадрите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Теодор Славев, коментирайки изборната победа на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори.

По думите на Славев властта има това естество да се самоконцентрира. В рамките на една либерална и демократична система обаче има нужда от градивна критика, подчерта експертът.

Вотът, който видяхме, за мен е показателен за едно нещо: хората казаха, че повече с този модел на Борисов и Пеевски не може да се продължава. Да, цените, инфлацията, външнополитическата ориентация на страната също са повлияли в подкрепа на Румен Радев, но за мен основното е, че хората преди всичко подкрепиха свалянето на този модел, стана ясно още от думите на Славев.

Тези свръхочаквания обаче могат да доведат до много големи разочарования, ако не видим бързи стъпки в промяна на институциите, а се окаже само, че моделът е сменил аватарите си, посочи още Славев.

Според него Сарафов не е трябвало да бъде нито един ден в съдебната власт. Въпросът е как хора като Сарафов и Гешев попадат в съдебната система. Това, което се случи със Сарафов и решението на прокурорската колегия, която довчера го бранеше, е унизително за съдебната власт. Вероятно Сарафов се е притеснил, че могат да го арестуват, че не спазва законът, изрази мнение още Славев относно подадената оставка на изпълняващия функциите главен прокурор, Борислав Сарафов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.