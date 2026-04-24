Кремъл: Путин може да замине за срещата на Г-20 в Маями

Владимир Путин може да пътува до САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями, щата Флорида, но все още няма яснота по въпроса. По-рано в. "Вашингтон пост" разпространи информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Путин на срещата. Присъствието на руския лидер на предстоящата през декември среща на Г-20 "би било много полезно“, заяви американският държавен глава пред журналисти в Белия дом.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по този повод днес, че Путин "може да замине за Маями като част от Г-20, а може и да не замине, като може да отиде друг руски представител".

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, заяви Песков пред репортера на руската държавна телевизия Павел Зарубин. Песков добави, че за Москва Г-20 е от особена важност, като се имат предвид възникващите кризи по света.

Срещата на Г-20 в Маями е планирана за 14 и 15 декември тази година.

