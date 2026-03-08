Георги Клисурски: Без удължителен бюджет държавата спира да плаща след 31 март

Служебният министър на финансите Георги Клисурски призова Народното събрание за спешно приемане на удължителния закон за бюджета. Пред журналисти той подчерта, че ако това не се случи до края на месеца, държавата ще изпадне в невъзможност да извършва плащания, включително и за организацията на предстоящите избори.

Бюджетната дупка и рискът за изборите

Най-острият апел на министъра в "Неделя 150" на БНР бе насочен към депутатите. Клисурски подчерта, че фискалният резерв е стабилен, но без законова рамка след 31 март правителството ще бъде с „вързани ръце“.

„Призовавам депутатите още идната седмица да приемат удължителния закон поне на първо четене. Ако това не се случи, държавата няма да може да се разплаща, включително и за изборите, чиято план-сметка вече е приета и финансово обезпечена“, заяви министърът.

Той призна, че дефицитът за февруари вече е достигнал 600 милиона евро, и подчерта, че единственият начин за дългосрочен контрол е приемането на редовен бюджет за 2026 г. с дефицит под 3%. Дотогава служебният кабинет ще ограничи всички „излишни и своеволни разходи“, като се фокусира единствено върху провеждането на честни избори.

Смяната в НАП: Приемственост и доверие

Министър Клисурски коментира рокадата на върха в Националната агенция за приходите (НАП), където от утре управлението поема Милена Кръстева. Въпреки рекордните приходи от над 7 милиарда лева, министърът обясни смяната с правото на служебния кабинет да работи с екип, на когото има пълно доверие.

„Назначаваме най-дългогодишния заместник-директор – човек, който е в системата от 1999 г. Целта е да запазим професионалната работа и опита в приходната агенция“, поясни той, отхвърляйки индиректно критиките към досегашното ръководство.

Горивата: Ръстът е в рамките на нормалното

На фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, финансовият министър увери, че към момента няма заплаха за доставките на суров петрол за България. По думите му доставките през Черно море са осигурени, а страната разполага и с алтернативни планове през Египет, Либия и Азербайджан.

Клисурски отчете леко поскъпване на горивата – между 5 и 9 евроцента на литър за последната седмица, но определи текущите нива от 1.30 – 1.35 евро за „сравнително нормални“. Той обеща засилен контрол от страна на НАП, КЗК и КЗП, за да се предотвратят спекулативни увеличения.

