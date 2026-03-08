Спорт:

Георги Първанов: Румен Радев се снишава, няма характер

08 март 2026, 10:51 часа 150 прочитания 0 коментара
Георги Първанов: Румен Радев се снишава, няма характер

Румен Радев не проявява характер, а се снишава. Това му носи дивиденти, но не му приляга като политик. Това заяви Георги Първанов президент на България 2002-2012 г.

„Радев очевидно за да избегне грешките мълчи и се снишил на този етап на кампанията“, каза той и добави, че не е привърженик на такава кампания, където отиваш на официален празник и се присламчваш към местните власти. Първанов визира посещението на Румен Радев в Стара Загора, където участва в празненствата за 3 март заедно с кмета Живко Тодоров.

Първанов заяви, че е привърженик на коалиционните управления, но днешните нямат нищо общо с тези, които той помни. „Дори една партия да има 120 гласа, аз съм привърженик на коалиционното управление. В трудните времена, в които живеем ни трябват повече гласове – може би 160 и повече. Нищо не е останало от коалиционната култура, която помня. При формирането на тройната коалиция Там се преодоляваха различията, сближаваха позициите и се стигаше до едно работещо управление“, обясни той.

Според Първанов служебният кабинет е едностранно формиран и с видим уклон да работи за една партия, която вероятно ще бъде част от бъдещото управление.

„Виждаме ги на всички нива от министри, заместник-министри до областни управители и директори на МВР. Подготвя се почвата за бъдещото управление и на водещата партия, ако тя се коалира с ПП-ДБ ще й бъде много трудно да ги изгони от кабинетите“, каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На въпрос дали служебното правителство на Андрей Гюров ще направи честни избори, Първанов отговори: Не съм убеден когато виждам какво се прави в системата на МВР.

ОЩЕ: Димитър Ганев: Радев ще остане дистанциран в кампанията 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Георги Първанов Предсрочни избори Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес