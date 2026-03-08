Китай почна да помага на Иран. Наченки на раздор в Техеран. Ракети "Катюша" удариха посолството на САЩ в Ирак (ВИДЕО)

След като Русия изглжда го прави, Китай също се намеси във войната в Иран и то по-сериозно, отколкото руснаците. Два кораба, собственост на иранска компания, обвинявана от Съединените щати в доставка на материали за програмата за балистични ракети на Техеран, са напуснали китайско пристанище за съхранение на химикали тази седмица. Те не са отплавали празни - били са натоварени с нещо, и са се отправили към Иран. Това сочи анализ на The Washington Post на данни за проследяване на кораби, сателитни изображения и записи на американското финансово министерство.

Корабите са собственост на Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) - иранска държавна компания под санкции на САЩ, Великобритания и Европейския съюз, която е описана от Държавния департамент на САЩ като "предпочитана корабна линия за иранските разпространители на оръжия и агенти за снабдяване". Двата кораба "Шабдис" (Shabdis) и "Бразин" (Barzin), които могат да превозват съответно до 6500 и 14 500 контейнера с дължина 20 фута – са акостирали в пристанището Гаолян в Джухай, град на югоизточното крайбрежие на Китай. Гаолян е товарно пристанище за химикали, включително натриев перхлорат, ключов прекурсор за твърдо ракетно гориво, от което Иран отчаяно се нуждае за своята ракетна програма. Дузина други кораби на IRISL са посетили пристанището от началото на годината.

Към 7 март "Барзин" е пуснал котва край бреговете на Малайзия. Дестинацията му остава пристанището в Бандар Абас, на около 4000 мили, където се очаква да пристигне на 14 март. "Шабдис" в момента плава и се очаква да пристигне в иранската част Чабахар на 16 март. И двете пристанища се намират в Ормузкия проток и в тях се намират големи ирански военноморски бази.

"Китай можеше да задържи тези кораби в пристанището, да наложи административно забавяне, да измисли митническо задържане - всякакви бюрократични инструменти, но не го направи. Това е умишлен политически избор, направен по време на активна война, в която Пекин публично призовава за сдържаност", каза Исак Кардън, старши сътрудник във Фондацията за международен мир "Каргнеги". Кардън е убеден, че двата кораба превозват натриев перхлорат.

САЩ от години обвиняват Китай, че помага на Иран да развива ракетната си програма, а Китай от години отрича. Затова и сегашният ход на Китай се счита за много дързък, още повече, че може да влоши отношенията на Пекин с редица арабски държави-производителки на петрол.

Иран не е така единен

Междувременно, Reuters твърди на база свои източници, че започват да се появяват вътрешни противоречия между тримата в момента основни управници в Иран. Конкретно - писмото на иранския президент Масуд Пезешкиан, с което се извинява на държавите от Персийския залив за иранските удари, беше посрещнато много негативно и то публично от други, по-твърдолинейни лица, вземащи решения в Иран. Това, в съчетание с прибързаните опити за назначаване на сина на аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, на поста на баща му, показва нарастващи пукнатини между твърдолинейните и умерените в управляващата класа на Иран, на фона на нарастващото съмнение, че синът на аятолаха може да изпълни ролята и да запълни тези пукнатини, както го е правил баща му

Пезешкиан е част от Временен съвет за управлението на Иран, в който влизат още аятолах Алиреза Арафи и председателят на Върховния съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай. Арафи и Еджай са считани за хардлайнери и именно от тяхна страна са дошли критики към Пезешкиан.

Съветското наследство в Близкия изток тормози САЩ и сега

Посолството на САЩ в Багдад е било обстрелвано с ракети "Катюша", съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници и свидетелски показания. Посолството беше атакувано за пръв път от 2023 година насам, когато 7 минометни снаряда попаднаха в комплекса на фона на вълна от атаки на свързани с Иран милиции срещу американски обекти в Ирак и Сирия заради подкрепата на Вашингтон за Израел във войната му срещу "Хамас" в Газа.

Висш иракски служител по сигурността заяви пред Reuters, че ПВО системата C-RAM е свалила една от ракетите и че никоя не е паднала вътре в посолството. Служителят каза, че няма американски жертви. Иракският премиер Мохамед Шиа ал-Судани нареди на силите за сигурност да проследят онези, които са стреляли, наричайки ги "престъпни групировки, действащи извън закона и не представляващи волята на иракския народ", се казва в изявление от неговия офис. Атаката показва, че свързаните с Иран иракски милиции, които са се заклели да отмъстят за убийството на върховния лидер на Иран, са разширили целите си отвъд американските военни бази в Иракски Кюрдистан. САЩ отговарят - преди денонощие имаше американска военна операция срещу позиции на въпросните милиции в Мосул:

Преди два дни в Багдад имаше обстрел и попадение в американската база Camp Victory, в района на международното летище в Багдад. Там водената от САЩ коалиция разположи щаба си, когато американците атакуваха Ирак преди вече 23 години и свалиха режима на Саддам Хюсеин. А колко опасен противник е Иран беше нагледно показано от видеокадри, на които се вижда как иранска балистична ракета попада в най-голямата саудитска военна база "Принц Султан":

Същевременно, Саудитска Арабия официално потвърди, че е имало опит за атака с дронове срещу дипломатическия квартал в Рияд. Безпилотните летателни апарати са били свалени до един. А турският външен министър Хакан Фидан предупреди Иран, че ако се появи "тенденция" "отклонили се ракети" да отиват към Турция, това ще е много зле. "Никой в Иран не бива да си въобразява да се впуска в такова приключение", каза той.

